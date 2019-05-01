Капитан юниорской сборной России Василий Подколзин​ в интервью "Известиям" признался, что ничего не ждет от драфта НХЛ​. Также он отметил, что не ощущал превосходства над соперниками на юниорском чемпионате мира, где россияне заняли второе место.

– Ощущали превосходство в плане опыта над другими игроками ЮЧМ, ведь в вашем активе – практика в КХЛ и участие в молодежном чемпионате мира?

– Да нет. Я в принципе не очень хорошо выступил. Мог гораздо лучше сыграть на турнире. Но как есть, так есть. Наша команда забралась достаточно высоко – это меня устраивает.

– Не было чувства, что соперники готовятся играть персонально против вас с учетом вашего статуса бронзового призера МЧМ?

– Я как-то не обращал на это внимания. Играл так же, как всегда. Просто у меня не получалось показывать свой лучший хоккей, и все.

– Чего ждете от летнего драфта в НХЛ?

– Пока ничего не жду. Планирую сначала отдохнуть, а потом думать о драфте НХЛ.