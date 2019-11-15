Валерий Брагин: «Все матчи Суперсерии были очень напряженными»

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин прокомментировал победу в шестом и заключительном матче Суперсерии против сборной WHL (4:3 Б). Счет в серии с канадцами равный — 3:3, в дополнительной серии буллитов победила Канада.

— Все матчи серии были очень напряженными, все было на равных, а исход решали нюансы, — цитирует официальный сайт ФХР Брагина. — Четыре матча из шести завершились в овертаймах или буллитных сериях — это одна из самых упорных, равных серий на моей памяти. Собственно и исход нынешней серии решило то, что канадцы забили на один буллит больше.

— Вам приходилось начинать серии в разных провинциях, есть ли разница?

— Конечно. В этот раз начинали с лиги Квебека — и это наше пожелание. Если начинать с матчей против сборной Западной хоккейной лиги, то адаптация происходит слишком тяжело, из-за огромной разницы во времени.

— Серия завершена, каковы дальнейшие планы?

— Теперь предстоит глубокий анализ. У нас большой объем видео, будем просматривать, анализировать, консультироваться. На основании этого будем принимать решение о вызове кандидатов на заключительный сбор, перед чемпионатом мира. Сколько их будет? В районе тридцати игроков — из тех, кто был на Суперсерии, включая российских игроков местных клубов, и тех, кто играл на Турнире четырех наций в Финляндии.

— Вы не выделяете игроков персонально, но может отметите какую-то линию — защиту, нападение, вратарей?

— Да нет, это не имеет смысла. Вторую половину Суперсерии сыграли тактически грамотнее. В первых матчах размеры площадки и необходимость быстрее принимать решения сильно влияли. Во второй половине качество игры было повыше.

— Насколько такие турниры полезны с точки зрения опыта для игроков?

— Очень полезны. Игроки и сами прекрасно понимают, что игры с серьезным соперником всегда несут положительный эффект.

— Если одним словом — довольны серией?

— Доволен — это когда выигрываешь серию. Но в целом — радует то, какими напряженными были игры. Все решали нюансы и было сразу видно, кто чего стоит.