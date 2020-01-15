Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин отметил успехи в работе системы подготовки «Красная машина».

— Вот это поколение — это уже продукт системы подготовки «Красная машина», — сказал Брагин. — Потому что много уделялось внимания развитию игроков. Впервые мы провели с ребятами специальный сбор для защитников — весной. Все они принимали участие. Очень большая польза. Кубок Черного моря появился.

Куда приезжают ребята нового созыва. И из канадских лиг, и из России. Во-вторых, очень серьезная в сборной теперь скаутская служба. Которая следит по всему миру за российскими игроками. Как пример — Никита Александров. Два года за него боролись, убедили выступать за Россию. И вы сами видели, что это игрок с хорошим будущим. Конечно, это только начало пути. Не надо обольщаться. Думать, что мы всегда будем только с позиции силы действовать. Тут еще надо наращивать. Но это правильный путь. И только так можно обыгрывать сильнейшие сборные мира. (Михаил Зислис, Игорь Еронко)

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