В юниорской лиге Онтарио перенесли два матча после трагической гибели 18-летнего российского хоккеиста

Российский нападающий команды юниорской лиги Онтарио «Лондон Найтс» Абакар Казбеков умер в возрасте 18 лет.

В связи со случившейся трагедией лига приняла решение перенести два матча, которые должны были состояться сегодня: «Кингстон» — «Питерборо» и «Сагино» — «Эри».

Причины смерти хоккеиста не сообщаются.

Казбеков ранее выступал за юношеские команды «Витязя». В нынешнем сезоне он провел 12 игр за «Лондон» и набрал 1 (0+1) балл.

Абакар Казбеков — сын борца вольного стиля, бронзового призера Кубка мира Заура Казбекова.