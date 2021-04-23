В Сочи пройдет первый детский турнир Sirius Sochi Cup

Ледовая арена «Шайба» примет турнир по хоккею среди детей 2012-2013 годов рождения Sirius Sochi Cup. Соревнования состоятся 1-5 мая.

В турнире примут участие 11 команд из Сочи, Краснодара, Симферополя, Ставрополя и Волжского. Команды проведут по одному матчу друг с другом, победитель будет определен по итогам всех встреч.

Игры турнира будут транслироваться на официальном YouTube-канале образовательного центра «Сириус».