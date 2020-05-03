«Он хотел быть похожим на Харламова». В Петербурге ушел из жизни 13-летний капитан следж-хоккейной команды

Капитан детской следж-хоккейной команды Red Rocket Рафаэль Зиновьев умер в возрасте 13 лет, сообщается в группе команды «ВКонтакте».

- Он хотел быть похожим на Харламова и Лаврова, мечтал поступить в МГИМО и выступить на Паралимпиаде, — говорится в сообщении. — Много планов, целей и желаний.

Рафаэль жил без оглядки, в полную силу. Его открытую улыбку невозможно забыть... Приносим соболезнования родителям, семье. Скорбим вместе с вами...