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«Он хотел быть похожим на Харламова». В Петербурге ушел из жизни 13-летний капитан следж-хоккейной команды

18:39
Рафаэль Зиновьев. Фото Следж-хоккейная детская лига
Рафаэль Зиновьев. Фото Следж-хоккейная детская лига

Капитан детской следж-хоккейной команды Red Rocket Рафаэль Зиновьев умер в возрасте 13 лет, сообщается в группе команды «ВКонтакте».

- Он хотел быть похожим на Харламова и Лаврова, мечтал поступить в МГИМО и выступить на Паралимпиаде, — говорится в сообщении. — Много планов, целей и желаний.

Рафаэль жил без оглядки, в полную силу. Его открытую улыбку невозможно забыть... Приносим соболезнования родителям, семье. Скорбим вместе с вами...

Дополнительная информация:

https://vk.com/wall-177165572

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