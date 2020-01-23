«В Перми всех распродали, уехал в Ярославль». Герой Олимпиады рассказал, как перешел в «Локомотив»
Форвард сборной России U16 Матвей Мичков в интервью «СЭ» высказал мнение, что в Ярославле самая лучшая детская и юношеская школа.
16-летний Мичков стал лучшим бомбардиром юношеской Олимпиады — в 4 матчах он набрал 14 (9+5) очков. В финале против США (4:0) Мичков сделал дубль.
— Вы родились в Перми, но потом перебрались в Ярославль.
— Да. В девять лет меня позвали в систему «Локомотива». Так и перебрался.
— Почему «Локомотив»?
— Считаю, что там самая лучшая детская и юношеская школа. Молодым доверяют. Играю в первом звене. Получаю много практики.
— Вас пытались оставить в Перми?
— Там всех распродали. Все уехали. Я играл по 2003 году (Мичков родился в декабре 2004-го. — Прим. «СЭ») там. Все, кто был со мной в команде, сейчас в разных клубах. Кто-то в «Салавате», кто-то в «Витязе», причем уже в МХЛ.
— Получается, там работают с молодыми до определенного возраста, а потом распродают?
— Да. Получается, так. (Алексей Шевченко)