Трое молодых канадских хоккеистов погибли в автомобильной аварии

Трое юных канадских хоккеистов погибли в автомобильной аварии, которая произошла в городе Суррей, провинция Британская Колумбия.

Автомобиль вылетел с дороги и врезался в дерево. В машине находились Ронин Шарма (16 лет), Калеб Раймер (16 лет) и Паркер Магнуссон (17 лет). Все трое молодых людей погибли.

Они были хоккеистами и выступали в различных молодежных лигах. Раймер даже был задрафтован клубом Западной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойл Кингз».