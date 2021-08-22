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Трое молодых канадских хоккеистов погибли в автомобильной аварии

21:30
Трагедия с канадскими хоккеистами. Фото Twitter
Трагедия с канадскими хоккеистами. Фото Twitter

Трое юных канадских хоккеистов погибли в автомобильной аварии, которая произошла в городе Суррей, провинция Британская Колумбия.

Автомобиль вылетел с дороги и врезался в дерево. В машине находились Ронин Шарма (16 лет), Калеб Раймер (16 лет) и Паркер Магнуссон (17 лет). Все трое молодых людей погибли.

Они были хоккеистами и выступали в различных молодежных лигах. Раймер даже был задрафтован клубом Западной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойл Кингз».

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Иван Шитик все материалы автора

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