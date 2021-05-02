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Тренер сборной Чехии: «Русские — это «Красная машина», их не остановить»

02:56
Сборная России в матче против Чехии на юниорском ЧМ. Фото IIHF
Сборная России в матче против Чехии на юниорском ЧМ. Фото IIHF

Главный тренер сборной Чехии U-18 Якуб Петр подвел итоги матча ЮЧМ против России (1:11).

«Тяжело что-то говорить после такого матча. Я много раз тренировал сборную в матчах против России. Мы хорошо играли до этой встречи, но сегодня соперник хорошо подготовился и был лучше. Русские — это «Красная машина», их нельзя было остановить. Но все знают, что турнир толком начинается через два дня в четвертьфинале», — сказал Петр.

После этого матча Россия с 9 победами занимает первое место в группе B, Чехия с 4 очками — на четвертой строчке.

(Павел Климовицкий)

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