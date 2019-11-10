«Тренер говорил, что нужно биться не за себя, а за страну». Форвард юниорской сборной России о золоте Кубке вызова

Нападающий юниорской сборной России Прохор Полтапов после победы в финале Мирового кубка вызова U17 над США (6:2) назвал ключевой момент игры.

— Я счастлив и чувствую гордость за страну, за то, что мы победили. Ключевой момент? Для меня было ключевым, когда выстояли все меньшинство и сами реализовали свои моменты, — приводит официальный сайт ФХР слова Полтапова. — Для меня это была принципиальная игра. Тренер говорил, что нужно биться друг за друга. И не за себя, а за страну. Чего хочется сейчас? Хочется вернуться обратно в Россию и порадовать всех родственников.

Российская команда стала победителем престижного турнира второй год подряд.