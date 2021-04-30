Стали известны все участники плей-офф ЮЧМ-2021 по хоккею

Определились все участники плей-офф чемпионата мира по хоккею среди юниоров (игроки до 18 лет).

Из группы А в четвертьфинале сыграют сборные Белоруссии, Канады, Швеции и Швейцарии. Команда Латвии с тремя поражениями заняла последнее место в группе.

Из группы B в плей-офф вышли сборные России, США, Чехии и Финляндии. Германия в последнем матче крупно проиграла России (1:6) и не смогла пройти дальше.

Напомним, что в четвертьфинале победитель группы A сыграет с четвертой командой в группе В, а лучшая в группе В — с четвертой командой группы А. Вторая команда группы А встретится с третьей сборной в группе В, а вторая команда группы В — с третей в группе А.

Турнир проходит в американских городах Фриско и Плейно и завершится 6 мая.