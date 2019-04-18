Стала известна заявка сборной России на матч юниорского чемпионата мира со Словакией

Стала известна заявка юниорской сборной России (U18) на чемпионат мира, который пройдет в Швеции. В первой встрече 18 апреля россияне сыграют со Словакией.

Как сообщает официальный сайт ФХР, в заявку сборной попали:

Вратари: Ярослав Аскаров ("СКА-Варяги"), Илья Горбунов ("Белые Медведи"), Всеволод Скотников ("Красная Армия").

Защитники: Николай Буренов ("Русские Витязи"), Никита Ващенко ("СКА-Варяги"), Александр Кирпичников ("Белые Медведи"), Семен Чистяков ("Толпар"), Иван Рогов ("Алмаз"), Никита Седов ("Реджайна Пэтс").

Нападающие: Родион Амиров ("Толпар"), Егор Брызгалов ("Динамо" М), Максим Грошев ("Реактор"), Арсений Грицюк, Егор Чинахов (оба – "Омские Ястребы"), Данил Гущин ("Маскегон Ламберджекс"), Тахир Мингачев (ЦСК ВВС), Илья Николаев ("Локо"), Василий Подколзин ("СКА-1946"), Егор Спиридонов, Дмитрий Шешин (оба – "Стальные Лисы"), Марат Хуснутдинов ("Витязь").

Оставшиеся два места в заявке, согласно регламенту соревнования, могут быть заполнены за два часа до начала любого матча турнира.