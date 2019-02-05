Стал известен состав юниорской сборной России на Турнир пяти наций, информирует официальный сайт ФХР. Соревнования пройдут с 5 по 9 февраля.

Состав сборной России:



вратари – Ярослав Аскаров ("СКА-Варяги"), Владимир Сартаков ("Авто"), Всеволод Скотников ("Красная Армия");



защитники – Николай Буренов ("Русские Витязи"), Роман Бычков, Илья Миронов (оба – "Локо"), Никита Ващенко ("СКА-Варяги"), Александр Кирпичников ("Белые Медведи"), Иван Рогов ("Алмаз"), Семён Чистяков ("Толпар");



нападающие – Родион Амиров ("Толпар"), Максим Грошев ("Реактор"), Арсений Грицюк, Егор Чинахов (оба – "Омские Ястребы"), Даниил Гутик, Илья Николаев (оба – "Локо"), Дмитрий Зайцев ("Русские Витязи"), Илья Лоза ("Мамонты Югры"), Тахир Мингачёв (ЦСК ВВС), Василий Подколзин, Алексей Цыплаков (оба – "СКА-1946"), Егор Спиридонов, Дмитрий Шешин (оба – "Стальные Лисы"), Егор Чижиков ("Алмаз").