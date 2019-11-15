Стал известен состав сборной России U18 на сбор перед Мировым кубком вызова

Тренерский штаб юниорской сборной России U18 определился с составом на учебно-тренировочный сбор перед Мировым кубком вызова.

Для подготовки к турниру вызваны 34 игрока, выступающие в России:

Вратари — Егор Гуськов («Локо»), Платон Задорожный («Атланты»), Максим Моторыгин («Динамо М»), Богдан Нефедов («Сибирские снайперы»).

Защитники — Семен Буйван, Андрей Гусев (оба — «Стальные Лисы»), Кирилл Ващилин, Егор Смирнов (оба — «Динамо М), Артем Грушников («Красная армия»), Артем Захаров («Крылья Советов»), Алексей Егоров («Спартак»), Филат Зотов («Русские витязи»), Кирилл Кирсанов («СКА-1946»), Дмитрий Костенко («Ладья»), Шакир Мухамадуллин («Толпар»), Артем Мурылев («Омские Ястребы»).

Нападающие — Никита Буруянов, Игнат Коханин (оба — «Динамо-СПб»), Семен Демидов, Иван Зинченко (оба — «Русские витязи»), Артем Дидковский («Крылья Советов»), Иван Дидковский, Дмитрий Злодеев, Александр Кисаков (все — «Динамо М»), Дмитрий Зуган («Красная армия»), Раиль Кабиров («Спутник»), Никита Кирьянов («Локо»), Владимир Машков («Омские Ястребы»), Александр Пашин («Толпар»), Станислав Рангаев («Ладья»), Илья Рычков, Марат Хуснутдинов (оба — «СКА-1946»), Павел Тютнев, Еремей Шумилин (оба — «Локо»).

Также к команде присоединятся пять игроков североамериканских клубов: защитники Ян Кузнецов (Университет Коннектикута, NCAA), Кирилл Стеклов («Лондон Найтс», OHL) и Даниил Чайка («Гелф Сторм», OHL), и нападающие Даниил Гущин («Маскегон Ламберджекс», USHL) и Василий Пономарев («Шоуиниган Катарактс», QMJHL).

Международный кубок вызова пройдет с 8 по 15 декабря в Канаде. Россияне встрется с командами «Канада-"Восток» и «Канада-Запад», а также с Чехией и США.