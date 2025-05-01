Канада сыграет с США в полуфинале юниорского ЧМ

Сборная США выиграла у команды Латвии в матче юниорского чемпионата мира — 6:3.

У американцев дубль оформил Каллен Поттер, а также по голу забили Ричард Галлан, Джек Мюртэг, Ашер Барнетт и Эл Джей Муни. Шайбы латвийской команды забросили Даниэль Серкин, Альберт Смит и Карлис Флюгинс.

В полуфинале американские хоккеисты встретятся со Швецией. Матч состоится 2 мая и начнется в 23:00 по московскому времени.

Юниорский чемпионат мира

1/4 финала

США U18 — Латвия U18 — 6:3 (2:0, 2:2, 2:1)

Голы: Поттер — 1 (Линдберг, Барнетт), 5:37 — 1:0. Галлан — 1 (Маккинни, Мюртэг), 8:19 — 2:0. Мюртэг — 1 (Муни), 27:23 — 3:0. Серкин — 1 (бол., Смит, Флюгинс), 32:15 — 3:1. Смит — 1 (бол.), 33:04 — 3:2. Барнетт — 1 (Мур), 35:53 — 4:2. Муни — 1 (Берчайлд), 52:25 — 5:2. Флюгинс — 1 (Логалис, Серкин), 55:41 — 5:3. Поттер — 2 (п.в., Муни), 58:41 — 6:3.

Вратари: Слэвик — Куфтерин (57:52 — 58:41).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 39 (8+13+18) — 22 (4+7+11).

Судьи: Дуарон, Жак.

1 мая. Фриско. «Комерика-центр».