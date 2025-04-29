Хоккей
29 апреля, 05:32

США переиграли Германию и с первого места вышли в плей-офф юниорского ЧМ

Евгений Козинов
Корреспондент

Сборная США выиграла у Германии в матче юниорского чемпионата мира — 5:3.

Американский нападающий Ричард Галлан оформил дубль, а также по голу забили Микей Берчайлд, Уильям Хоркофф и Ашер Барнетт. У немцев отличились Элиас Шнайдер, Густавс Грива и Дастин Виллхофт.

Американцы набрали 12 очков и с первого места вышли в плей-офф. Немцы заняли третье место в группе В — 5 очков.

Юниорский чемпионат мира

Группа B

США U18 — Германия U18 — 5:3 (1:1, 3:2, 1:0)

Голы: Виллхофт — 3 (Г. Грива, Блейхер), 8:22 — 0:1. Барнетт — 1 (К. Мютрин, Кеван), 11:03 — 1:1. Шнайдер — 2 (Крюгер, Брандт), 23:16 — 1:2. Берчайлд — 4 (бол., Шок, Поттер), 25:23 — 2:2. Г. Грива — 1, 28:42 — 2:3. Хоркофф — 2 (Мур, Поттер), 35:22 — 3:3. Галлан — 3 (мен.), 36:32 — 4:3. Галлан — 4 (п.в.), 59:58 — 5:3.

Вратари: Куинлэн — Кайзер.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 37 (11+12+14) — 25 (8+10+7).

29 апреля. Фриско. «Комерика-центр».

