Сборная Швеции победила США и вышла в финал юниорского ЧМ

Сборная Швеции в полуфинале юниорского чемпионата мира-2025 обыграла США со счетом 4:3.

В составе шведов отличились Филип Экберг, Ивар Стенберг, Вигго Бьорк и Торкел Йеннершо. У американцев шайбы забросили Гарретт Линдберг, Дрю Шок и Куллен Портер.

Сборная Швеции вышла в финал юниорского ЧМ, где сыграет с Канадой. В матче за третье место американцы встретятся со Словакией.

Юниорский чемпионат мира

1/2 финала

США U18 — Швеция U18 — 3:4 (0:0, 2:2, 1:2)

Голы: Линдберг — 1 (Шок, Поттер), 25:14 — 1:0. Экберг — 3 (Бьорк, Гастрин), 28:25 — 1:1. Стенберг — 3, 30:13 — 1:2. Шок — 1, 34:53 — 2:2. Бьорк — 2 (Экберг, Гастрин), 47:27 — 2:3. Йеннершо — 1 (Бьорк, Нильсон), 53:22 — 2:4. Поттер — 3 (Линдберг, Мур), 55:36 — 3:4.

Вратари: Куинлэн — Харенгстам.

Штраф: 0 — 4.

Броски: 41 (11+16+14) — 23 (9+10+4).

Судьи: Бурзмински, Ондрачек.

3 мая. Фриско. «Комерика-центр». 1103 зрителя.