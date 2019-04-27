Стал известен состав сборной России на полуфинальный матч юниорского чемпионата мира (игроки не старше 18 лет) против США. Встреча пройдет сегодня и начнется в 16.30 по московскому времени.

В четвертьфинале ЮЧМ Россия разгромила Белоруссию (6:0), а США – Финляндию (6:0).

Сборная России:

Аскаров (Скотников);

Буренов – Чистяков, Амиров – Николаев – Подколзин;

Рогов – Кирпичников, Грицюк – Спиридонов – Чинахов;

Мухамадуллин – Ващенко, Лихачёв – Хуснутдинов – Гущин;

Брызгалов, Шешин – Мингачёв – Грошев.