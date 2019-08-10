Состав России на финал Кубка Глинки с Канадой

Стал известен состав юниорской сборной России (игроки до 18 лет) на финальный матч Кубка Глинки/Гретцки 2019 против команды Канады. Игра пройдет сегодня и начнется в 18.00 по московскому времени. Россия в последний раз выигрывала этот турнир в 1995 году.

Состав сборной России:

Аскаров (Моторыгин);

Чайка – Стеклов, Дидковский – Злодеев – Шумилин;

Кузьмин – Мухамадуллин, Рычков – Хуснутдинов – Гущин;

Грушников – Кирсанов, Тютнев – Пономарев – Пашин;

Зотов – Буйван, Авершин – Зуган – Буруянов.