Состав России на финал Кубка Глинки с Канадой

Стал известен состав юниорской сборной России (игроки до 18 лет) на финальный матч Кубка Глинки/Гретцки 2019 против команды Канады. Игра пройдет сегодня и начнется в 18.00 по московскому времени. Россия в последний раз выигрывала этот турнир в 1995 году.
Состав сборной России:
Аскаров (Моторыгин);
Чайка – Стеклов, Дидковский – Злодеев – Шумилин;
Кузьмин – Мухамадуллин, Рычков – Хуснутдинов – Гущин;
Грушников – Кирсанов, Тютнев – Пономарев – Пашин;
Зотов – Буйван, Авершин – Зуган – Буруянов.
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