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Финляндия — Россия, юниорский ЧМ-2021: смотреть онлайн трансляцию матча

01:00
Сборная России сыграет против Финляндии в полуфинале ЮЧМ-2021. Фото IIHF
Сборная России сыграет против Финляндии в полуфинале ЮЧМ-2021. Фото IIHF

Ранним утром 6 мая сборная России проведет матч 1/2 финала юниорского чемпионата мира-2021 против команды Финляндии. Начало игры — в 4.00 по московскому времени.

Смотреть трансляцию матча Финляндия — Россия можно в паблике ФХР во ВКонтакте по этой ссылке.

Команды уже встречались на групповом этапе, тогда россияне проиграли сопернику в серии буллитов со счетом 3:4.

На стадии 1/4 финала Россия победила команду Белоруссии (5:2), а финны были сильнее Швейцарии (2:0).

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