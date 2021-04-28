Белоруссия разгромила Швейцарию на юниорском ЧМ
03:33
Сборная Белоруссии разгромила Швейцарию в матче юниорского чемпионата мира — 7:1.
В составе белорусов хет-трик оформил Данила Климович, дубль у Даниила Сотишвили, по одной шайбе на счету Дмитрия Кузьмина и Ивана Аношко. Единственный гол у швейцарцев забил Ливио Трег.
В следующем матче Белоруссия сыграет с Латвией, а Швейцария встретится с Швецией.
Юниорский чемпионат мира
Группа A
Швейцария U18 — Белоруссия U18 — 1:7
28 апреля. Плейно (Техас). «Чилдренс Хелс Стар-центр».
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