Белоруссия разгромила Швейцарию на юниорском ЧМ

Сборная Белоруссии разгромила Швейцарию в матче юниорского чемпионата мира — 7:1.

В составе белорусов хет-трик оформил Данила Климович, дубль у Даниила Сотишвили, по одной шайбе на счету Дмитрия Кузьмина и Ивана Аношко. Единственный гол у швейцарцев забил Ливио Трег.

В следующем матче Белоруссия сыграет с Латвией, а Швейцария встретится с Швецией.

Юниорский чемпионат мира

Группа A

Швейцария U18 — Белоруссия U18 — 1:7

28 апреля. Плейно (Техас). «Чилдренс Хелс Стар-центр».