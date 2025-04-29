Швеция переиграла Чехию на юниорском ЧМ

Швеция выиграла у Чехии в матче юниорского чемпионата мира — 7:3.

У шведом Филип Экберг оформил дубль, а также по голу забили Виктор Клингселл, Эрик Нильсон, Якоб Ихс Возняк, Антон Фронделл и Ивар Стенберг. В чешской команде шайбы забили Томаш Полетин, Вит Загешски и Артур Матейовски.

Шведны набрали 9 очков и заняли второе место в группе B. Чехи идут на четвертой строчке — 4 очка.

Юниорский чемпионат мира

Группа B

Швеция U18 — Чехия U18 — 7:3 (3:1, 2:1, 2:1)

Голы: Экберг — 6 (Бьорк, Гастрин), 4:05 — 1:0. Клингселл — 2 (бол., Экберг, Бумедин), 6:39 — 2:0. Экберг — 7 (бол., Клингселл, Бумедин), 8:45 — 3:0. Матейовски — 1 (Микес, Роживал), 16:03 — 3:1. Загешски — 4 (бол., Беняк, Новотны), 29:28 — 3:2. Нильсон — 2 (Стокселиус, Хальквист), 31:59 — 4:2. Ихс Возняк — 4 (Фронделл, Стенберг), 38:10 — 5:2. Фронделл — 1 (Стенберг, Бумедин), 40:30 — 6:2. Т. Полетин — 2 (Пекар, Фаснер), 43:28 — 6:3. Стенберг — 5 (бол., Экберг, Бумедин), 52:45 — 7:3.

Вратари: Гус — Орсулак (Ф. Полетин, 8:45).

Штраф: 18 — 37.

Броски: 38 (15+14+9) — 37 (17+12+8).

Судьи: Вуоренхеймо, Янссен.

28 апреля. Фриско. «Комерика-центр».