Швеция разгромила Латвию на юниорском ЧМ

Сборная Швеции в матче группового турнира юниорского чемпионата мира обыграла Латвию со счетом 7:0.

После этого матча шведы с 6 очками вышли в плей-офф со второго места группы A, латыши закончили турнир без очков.

Юниорский чемпионат мира

Группа A

Латвия U18 — Швеция U18 — 0:7 (0:1, 0:1, 0:5)

1 мая. Плейно (Техас). «Чилдренс Хелс Стар-центр».