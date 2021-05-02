Швеция разгромила Латвию на юниорском ЧМ
03:13
Сборная Швеции в матче группового турнира юниорского чемпионата мира обыграла Латвию со счетом 7:0.
После этого матча шведы с 6 очками вышли в плей-офф со второго места группы A, латыши закончили турнир без очков.
Юниорский чемпионат мира
Группа A
Латвия U18 — Швеция U18 — 0:7 (0:1, 0:1, 0:5)
1 мая. Плейно (Техас). «Чилдренс Хелс Стар-центр».
Читайте также
«Егору даже медаль не оставили. Он что, прокаженный?» Жесткое интервью агента Чинахова про «Авангард»
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю