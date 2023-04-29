Хоккей
Юниорская сборная
Новости
ЧМ U-18 Статьи Фото Видео Все материалы
Игры
Главная
Хоккей
Юниоры

Сегодня, 22:52

Швеция разгромила Канаду в полуфинале юниорского чемпионата мира, США победили Словакию

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Определись финалисты юниорского чемпионата мира по хоккею. В решающем матче 30 апреля встретятся сборные США и Швеции, которые разгромили своих соперников по полуфиналам — Словакию (7:1) и Канаду (7:2) соответственно.

Юниорский чемпионат мира. 1/2 финала

США U18 — Словакия U18 — 7:1 (3:0, 2:1, 2:0)
Голы: Смит — 2 (Перро, Леонард), 4:16 — 1:0. Хатсон — 1 (Мур, Фортескью), 14:18 — 2:0. Смит — 3 (бол., Перро, Буйум), 19:26 — 3:0. Смит — 4 (Хатсон, Леонард), 20:50 — 4:0. Гуццо — 1 (Нельсон, Фортескью), 23:44 — 5:0. Дворски — 2 (Седзо, Пекарчик), 31:16 — 5:1. Нельсон — 2 (Миннетян), 57:15 — 6:1. Айзерман — 1 (бол., Миннетян, Гуццо), 58:45 — 7:1.
Вратари: Огастин — Урбан (Фурштен, 24:20).
Штраф: 8 — 33.
Броски: 50 (23+9+18) — 28 (8+15+5).
Судьи: Кадье, Эрикссон.
29 апреля. Базель. St. Jakobshalle.

Швеция U18 — Канада U18 — 7:2 (2:2, 4:0, 1:0)
Голы: Селебрини — 3 (бол., Морен, Хайдт), 4:31 — 0:1. Виландер — 1 (бол., Унгер Серум, Штенберг), 6:59 — 1:1. Макдонелл — 1 (Аллен, Кристол), 14:07 — 1:2. Эдстрем — 2 (Хуртиг, Штенберг), 14:34 — 2:2. Штенберг — 3 (Бергстрем, Сандин Пелликка), 23:57 — 3:2. Эдстрем — 3 (Унгер Серум, Штенберг), 32:47 — 4:2. Вальберг — 1 (бол., Унгер Серум, Виландер), 34:01 — 5:2. Штенберг — 4 (Унгер Серум, Эдстрем), 38:50 — 6:2. Форсфьял — 1 (бол., Сандин Пелликка, Дауэр Нильссон), 53:54 — 7:2.
Вратари: Эрлиден — Бьярнасон (Д'Эгли, 20:00).
Штраф: 70 — 16.
Броски: 29 (6+15+8) — 35 (13+8+14).
Судьи: Брандер, Хебайзен.
29 апреля. Базель. St. Jakobshalle.

1
1
Читайте также
Семью Джоковича оскорбили родные сербы. Инцидент между Новаком и президентом Додиком
«Ни милиция, ни ФСБ не смогли найти ответ». Тайна гибели футболиста «Рубина»
Актер Сергей Колесников умер в возрасте 68 лет
МИД РФ предрек властям Польши последствия после захвата школы при посольстве РФ
Момент смертельного ДТП с участием мотоцикла и такси в Москве попал на видео
В Совбезе заявили о необходимости полного разгрома киевского режима
Популярное видео
Россия взяла серебро юниорского чемпионата мира. Главные факты
Массовая драка 9-летних хоккеистов
Как Россия громила Францию
«Кто чемпионы? Мы чемпионы!» Победная раздевалка ЦСКА
Радулов: финал — это как вылет в первом раунде
Морозов: Билялетдинов, чемпионство ЦСКА, итоги сезона КХЛ
Серебряков, Шулак, Тамбиев: интервью спортдира «Адмирала»
Сушинский: что творится в «Авангарде», Курьянов — новый генменеджер
Глава МХЛ Гуськов: допинг в «Толпаре», финал не на арене «Авангарда»
«Сиэтл» — «Колорадо»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Миннесота» — «Даллас»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Бостон»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Айлендерс» — «Каролина»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Вегас» — «Виннипег»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
Хартли и «Авангард», Толчинский и СКА: студия «СЭ»
«Колорадо» — «Сиэтл»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Бостон» — «Флорида»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
Гуськов: итоги сезона МХЛ, победа «Чайки», планы лиги
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Даллас» — «Миннесота»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Айлендерс»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Колорадо»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Виннипег» — «Вегас»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Стали известны полуфиналисты юниорского чемпионата мира
Новости
RSS RSS
Все новости