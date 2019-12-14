Сергей Голубович: «Такую игру надо забыть и готовиться к следующей»

Главный тренер юниорской сборной России Сергей Голубович после поражения от США на Мировом кубке вызова (2:7) признал, что команда сыграла неудачно.

— Большая часть штрафа сегодня пришлась на игру высоко поднятой клюшкой, — цитирует пресс-служба ФХР Голубовича. — С чем это связано — пока не могу понять. Если говорить об игре команды в целом, безотносительно результата, то мы сыграли неудачно. Выделить кого-то, или разделить, что кто-то сыграл хорошо, а кто-то не очень — не могу. Такую игру надо забыть и готовиться к следующей.

— Впереди вторая игра дня, собираетесь идти на нее?

— Нет, у нас есть видео, мы будем разбирать соперников. А игроки будут восстанавливаться. С кем конкретно сыграем в полуфинале — пока непонятно, но разбираем оба варианта. Предпочтений, с кем играть, у нас нет. Команды на турнире в среднем старше нашей на год-два, и слабых тут нет.