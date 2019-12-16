Сергей Голубович: «Сборная России получила огромный опыт игры со старшими командами»

Главный тренер юниорской сборной России Сергей Голубович прокомментировал победу в финале Мирового кубка вызова над сборной «Канады-Восток» (2:1 2ОТ). Это первое золото России в истории турнира, который проводится с 2006 года. Российские юниоры — единственная команда на турнире, полностью укомплектованная игроками до 18 лет, регламент турнира позволяет заявлять игроков до 20 лет.

— Естественно, эмоции невероятные! Но очень важно всем сразу напомнить себе главные цели. Останавливаться на этой победе не стоит, — цитирует Голубовича официальный сайт ФХР. -Много раз говорилось об этом — если у команды есть характер, она будет добиваться результата. Да, может быть не всегда все будет получаться. Но характер у этих ребят есть. Это огромный опыт в ходе подготовки к юниорскому чемпионату мира — поиграть со старшими командами, все они примерно равны по уровню. Может быть, они не так сильны тактически, но самое главное — физически все здоровые, большинство игроков старше на год-два. Но наши ребята играли строго, играли по системе, над которой мы работаем, и которая дает результат. Кто самый большой молодец сегодня? Вся команда.

Сборная России во втором овертайме обыграла команду Канады (Восток) в финале Мирового Кубка вызова для игроков не старше 18 лет — 2:1. У россиян отличились Павел Тютнев и Шакир Мухамадуллин. Гости забили в формате «6 на 3» за 62 секунды до окончания третьего периода. В середине встречи Егор Гуськов отразил буллит. Команда Сергея Голубовича завоевала трофей впервые за 13 лет существования соревнований.