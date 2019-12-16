Главной тренер сборной России U-18 Сергей Голубович прокомментировал победу на Мировом кубке вызова в Канаде. В финале россияне переиграли хозяев турнира, команду Канада-Восток (2:1 ОТ).

— Пришлось ли приводить команду в чувство перед овертаймом?

— Ребята сами знали цену ошибки. Концентрация у них была на максимальном уровне. Они — большие молодцы.

— У той и другой команды были хорошие моменты при игре в дополнительное время.

— Я бы даже сказал, что у нас было побольше. Можно было закончить и раньше, но подвела реализация.

— Вы неровно провели турнир. Что пришлось делать, чтобы не выбыть раньше времени?

— Провели перестановки в составе. Кто-то был больше готов к турниру, кто-то меньше. Но ничего такого необычного.

— Не удивились, что вам дали большинство в овертайме?

— Там было чистое большинство. Я удивился, что не давали до этого.

— Какая команда соперника, на ваш взгляд, была сильнейшей на турнире? Та, что играла в финале?

— Нет, скорее, США.

— Которой вы проиграли 2:7?

— Да, в том матче подвели удаления. Против нас играли 19-летние ребята, а у нас — те, кто занимается в спортшколах или выступает в МХЛ не больше полугода. (Алексей Шевченко)