Сергей Голубович: «Дадим ребятам выходной, надо отдохнуть от постоянных переездов»

Главный тренер юниорской сборной России (игроки до 18 лет) Сергей Голубович прокомментировал результат второго матча команды на Мировом кубке вызова против сборной Чехии (3:4 ОТ).

— Не хватило сил в овертайме? Скорее, сказывается акклиматизация. Чехи физически мощнее, они старше, но все было по силам и мы только сами виноваты в поражении, — цитирует тренера официальный сайт ФХР.

Смотрели, как играет соперник, что можно использовать против этого. В первом периоде у нас это получалось лучше. В целом просили ребят играть строже в обороне, но во втором периоде это не получилось. Пока что у нас много технического брака — на фоне функционального состояния из-за десятичасовой разницы во времени. Плюс — необходимо подтянуть игровую дисциплину, причем на несколько порядков, это касается всех.

— Два дня перерыва кстати?

— Да. Дадим ребятам выходной, надо отдохнуть от постоянных переездов. Потом проведем тренировку, хотя и для этого надо будет переехать на день на другую арену, на арене, где идет турнир — пройдет концерт местного артиста. А на следующий день сыграем третий матч. Чего жду от этой игры? В первую очередь — хорошего хоккея.