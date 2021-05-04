Сборная США впервые за 18 лет осталась без медалей юниорского ЧМ

Сборная США проиграла команде Швеции со счетом 2:5 в 1/4 финала домашнего юниорского чемпионата мира-2021. Американцы впервые с 2001 года так рано выбыли из розыгрыша этого турнира.

За последние 20 лет сборная США 10 раз становилась чемпионом юниорского ЧМ. Впервые с 2003 года американцы не попадут в тройку призеров турнира. Тогда сборная России победила со счетом 6:3.

В полуфинале нынешнего чемпионата мира сборная России сыграет с Финляндией, а шведы встретятся с Канадой. Дату и время проведения этих матчей можно посмотреть здесь