Хоккей
Юниорская сборная
Новости
Статьи Фото Видео Все материалы
Новости   //    Хоккей   //    Юниоры

Сборная США впервые за 18 лет осталась без медалей юниорского ЧМ

08:52

Сборная США проиграла команде Швеции со счетом 2:5 в 1/4 финала домашнего юниорского чемпионата мира-2021. Американцы впервые с 2001 года так рано выбыли из розыгрыша этого турнира.

За последние 20 лет сборная США 10 раз становилась чемпионом юниорского ЧМ. Впервые с 2003 года американцы не попадут в тройку призеров турнира. Тогда сборная России победила со счетом 6:3.

В полуфинале нынешнего чемпионата мира сборная России сыграет с Финляндией, а шведы встретятся с Канадой. Дату и время проведения этих матчей можно посмотреть здесь

Читайте также

Юниорский ЧМ-2021 по хоккею, 1/4 финала: расписание и результаты матчей 3 мая, Россия — Белоруссия
Женщина пожаловалась в полицию на секс с коллегой-мигрантом в Москве
Водителей начнут проверять на алкоголизм и наркоманию
Россияне сыграют c финнами в полуфинале юниорского ЧМ по хоккею

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд