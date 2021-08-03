Сборная России забросила девять шайб в ворота Швейцарии на Кубке Глинки/Гретцки
18:40
Юниорская сборная России одержала вторую победу на Кубке Глинки/Гретцки. Российская команда переиграла Швейцарию со счетом 9:2.
Самым результативным игроком встречи стал Иван Мирошниченко, который набрал 4 (1+3) очка. Матвей Мичков оформил дубль и отдал одну результативную передачу.
Завтра, 4 августа, сборная России сыграет с Чехией. После группового этапа четыре лучшие команды турнира сыграют в полуфиналах (6 августа), а затем состоятся медальные игры (7 августа).
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