Сборная России вышла в финал Мирового Кубка вызова, обыграв Чехию

Сборная России уверенно переиграла команду Чехии на Мировом Кубке вызова для игроков не старше 18 лет — 5:1.

В финале Россия сыграет с Канадой (Восток).

Хоккей

Товарищеские матчи

Мировой Кубок Вызова U18

Чехия U18 — Россия U18 — 1:5 (0:4, 0:1, 1:0)

Голы: Гущин — 2 (Дидковский, Кирсанов), 3:06 — 0:1. Тютнев — 2 (Пашин, Чайка), 4:32 — 0:2. Тютнев — 3 (Пашин, Пономарев), 10:34 — 0:3. Тютнев — 4 (Грушников, Кирсанов), 17:14 — 0:4. Гущин — 3 (Дидковский, Грушников), 36:45 — 0:5.

Вратари: Шкорпик (Добеш, 20:00) — Гуськов.

Броски: 21 (9+5+7) — 28 (13+6+9).

15 декабря. Досон-Крик. Encana Events Centre.