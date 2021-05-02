Сборная России одержала самую крупную победу над Чехией в истории ЮЧМ

Сборная России разгромила Чехию в матче группового турнира юниорского чемпионата мира со счетом 11:1.

Эта победа стала самой крупной в истории встреч россиян и чехов на юниорских первенствах. Команды встречались на ЮЧМ 15 раз, на счету России 11 побед. До этого самыми крупными были две победы на ЮЧМ-2001. На том турнире сборная России дважды обыграла Чехию со счетом 8:3.

Россия с 9 победами занимает первое место в группе B ЮЧМ-2021, Чехия с 4 очками — на четвертой строчке.