Сборная России обыграла Словакию в первом матче юниорского ЧМ

Сборная России U18 обыграла Словакию в первом матче группы B на юниорском чемпионата мира в Швеции - 6:3. Дублем отметился Арсений Грицюк.

В первом матче группы А Белоруссия победила Чехию - 4-3.

Хоккей

Юниорский чемпионат мира

Группа А

"Чехия U18" - "Белоруссия U18" - 3:4 (0:2, 2:2, 1:0)

18 апреля. Умео. A3 Arena.

Группа B

"Россия U18" - "Словакия U18" - 6:3 (3:1, 1:1, 2:1)

Голы: Николаев - 1, 4:14 - 1:0. Чайкович - 1 (бол.), 8:40 - 1:1. Амиров - 1 (буллит), 12:17 - 2:1. Грицюк - 1 (бол., Спиридонов), 16:52 - 3:1. Грошев - 1, 23:55 - 4:1. Грицюк - 2 (Спиридонов, Чинахов), 40:15 - 5:2. Хуснутдинов - 1 (п.в.), 59:20 - 6:3.

Вратари: Скотников - Главай (58:52 - 59:20).

Броски: 45 (20+14+11) - 31 (10+8+13).

Судьи: Бряннаре, Кэмпбелл.

18 апреля. Эрншельдсвик. Fjallraven Center.

Все о юниорском чемпионате мира - здесь