Сборная России объявила состав на полуфинал ЮЧМ против Финляндии

Сборная России объявила состав на матч 1/2 финала юниорского чемпионата мира-2021 против команды Финляндии. Начало игры — в 4.00 по московскому времени.

Команды уже встречались на групповом этапе, тогда россияне проиграли сопернику в серии буллитов со счетом 3:4.

На стадии 1/4 финала Россия победила команду Белоруссии (5:2), а финны были сильнее Швейцарии (2:0).