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Сегодня, 18:45

Сборная Канады обыграла Словакию в матче за бронзу на юниорском чемпионате мира

Иван Торопцев
Корреспондент
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Хокккеисты юниорской сборной Канады.
Фото IIHF

Сборная Канады обыграла Словакию в матче за бронзовые медали на юниорском чемпионате мира по хоккею — 4:3 (ОТ).

В основное время у канадцев отличились Маклин Селебрини, Колби Барлоу и Мэттью Вуд, у словаков забросили Далибор Дворски, Петер Сизар и Даниэль Йенко. Автором победной шайбы в овертайме стал Маклин Селебрини.

Сборная Канады в четвертый раз стала бронзовым призером юниорского чемпионата мира.

Сегодня, 30 апреля состоится финал юниорского чемпионата мира-2023, в котором встретятся сборные США и Швеции. Начало — в 20.00 (мск).

Юниорский чемпионат мира

Матч за 3-е место

Канада U18 — Словакия U18 — 4:3 ОТ (0:0, 2:1, 1:2, 1:0)

Голы: Селебрини — 4 (Прайс, Вуд), 30:23 — 1:0. Дворски — 3 (бол., Масника, Штрбак), 38:45 — 1:1. Барлоу — 1 (Вуд, Гибсон), 39:47 — 2:1. Цизарж — 1, 41:28 — 2:2. Енско — 1 (Цизарж, Кукумберг), 55:33 — 2:3. Вуд — 2 (Кристол), 58:50 — 3:3. Селебрини — 5 (Вуд, Гибсон), 67:51 — 4:3.

Вратари: Д'Эгли (57:28 — 58:50) — Урбан.

Штраф: 10 — 6.

Броски: 41 (16+11+7+7) — 19 (5+2+10+2).

Судьи: Брандер, Эрикссон.

30 апреля. Базель. St. Jakobshalle. 2598 зрителей

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