Российские юниоры проиграли США на чемпионате мира, Хьюз набрал два очка

Юниорская сборная России проиграла команде США со счетом 3:6 в матче группового турнира чемпионата мира-U18. Это первое поражение российской команды на турнире, американцы выиграли все три проведенные встречи и лидируют в турнирной таблице.

В составе победителей два (1+1) очка набрал фаворит драфта НХЛ-2019 Джек Хьюз, отметил, что по шайбе забросили также участники предстоящего драфта Алекс Туркотт, Мэттю Боли, дубль у Коула Кофилда, а Мэттю Бенайерс отправлял шайбу в пустые ворота.

У россиян первый балл на турнире набрал капитан команды Василий Подколзин, голами отметились Егор Чинахов, Родион Амиров и Егор Спиридонов. Отметим, что после четырех пропущенных шайб Всеволод Сотников заменил в воротах Ярослава Аскарова.

Юниорский чемпионат мира

Группа B

США-U18 – Россия-U18 – 6:3 (2:2, 2:0, 2:1)

Голы: Чинахов - 1 (бол., Рогов), 5:48 - 0:1. Амиров - 3 (Подколзин), 7:56 - 0:2. Спиридонов - 1 (Буренов), 52:04 - 4:3.

Вратари: Найт - Аскаров (Скотников, 48:03, 59:25 - 59:40).

Броски: 43 (15+17+11) - 23 (7+7+9).

Судьи: Бряннаре, Шрадер.

21 апреля. Эрншельдсвик. Fjallraven Center.