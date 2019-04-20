Российские юниоры обыграли Латвию на чемпионате мира

Юниорская сборная России обыграла команду Латвии со счетом 5:1 в матче группового турнира чемпионата мира U-18. Для команды Владимира Филатова это вторая победа на чемпионате.

В составе россиян по шайбе забросили Максим Шрошев, Семен Чистяков и Дмитрий Шешин, а Родион Амиров и Тахир Мингачев отличились уже в пустые ворота на последней минуте игры. Единственный гол сборной Латвии на свой счет записал Райвис Ансонс.

Следующий матч россияне проведут 21 апреля против сборной США.

Юниорский чемпионат мира

Группа B

Латвия-U18 – Россия-U18 – 1:5 (0:1, 1:2, 0:2)

Голы: Грошев – 2 (Брызгалов), 13:35 – 0:1. Чистяков – 1 (Николаев, Амиров), 21:58 – 0:2. Ансонс – 1 (Полцс), 26:21 – 1:2. Шешин – 1 (Гущин), 32:49 – 1:3. Амиров – 2 (п.в., Николаев), 59:40 – 1:4. Мингачев – 1 (Грошев), 59:48 – 1:5.

Вратари: Силов (56:56 – 59:40) – Аскаров.

Штраф: 8 – 8.

Броски: 15 (3+6+6) – 44 (16+19+9).

Судьи: Гейдук, Штефик.

20 апреля. Эрншельдсвик. Fjallraven Center.