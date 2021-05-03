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Россия выиграла лишь два четвертьфинала ЮЧМ-2021 из шести последних

15:45

Сегодня, 3 мая, сборная России в четвертьфинале юниорского чемпионата мира по хоккею-2021 сыграет с командой Белоруссии. Начало — в 20:30 по московскому времени.

Из 14 четвертьфиналов на турнире россияне выиграли только семь, причем в последних шести была одержано лишь две победы (только одна в основное время — как раз над белорусами два года назад). Любопытно, что в четвертьфиналах сборная России пропустила 45 шайб, забив всего 44.

Матчи сборной России в четвертьфиналах ЮЧМ:

Дата

Город

Соперник

Счет

21.04.2005

Пльзень

Чехия

1:5

19.04.2006

Энгельхольм

Канада

1:4

19.04.2007

Тампере

Швейцария

4:3 ОТ

16.04.2009

Фарго

Швеция

4:1

20.04.2010

Минск

Швейцария

4:3

21.04.2011

Криммичау

Финляндия

5:2

19.04.2012

Бржеслав

Канада

2:4

25.04.2013

Сочи

Германия

8:4

24.04.2014

Иматра

Чехия

2:3 ОТ

23.04.2015

Цуг

Швейцария

0:5

21.04.2016

Гранд-Форкс

Финляндия

3:4

20.04.2017

Попрад

Словакия

3:2 ОТ

26.04.2018

Челябинск

США

1:5

25.04.2019

Умео

Белоруссия

6:0

Итого: +7-7, шайбы 44-45.

(Кирилл Бурдаков)

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