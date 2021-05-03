Россия выиграла лишь два четвертьфинала ЮЧМ-2021 из шести последних

Сегодня, 3 мая, сборная России в четвертьфинале юниорского чемпионата мира по хоккею-2021 сыграет с командой Белоруссии. Начало — в 20:30 по московскому времени.

Из 14 четвертьфиналов на турнире россияне выиграли только семь, причем в последних шести была одержано лишь две победы (только одна в основное время — как раз над белорусами два года назад). Любопытно, что в четвертьфиналах сборная России пропустила 45 шайб, забив всего 44.

Матчи сборной России в четвертьфиналах ЮЧМ:

Дата Город Соперник Счет 21.04.2005 Пльзень Чехия 1:5 19.04.2006 Энгельхольм Канада 1:4 19.04.2007 Тампере Швейцария 4:3 ОТ 16.04.2009 Фарго Швеция 4:1 20.04.2010 Минск Швейцария 4:3 21.04.2011 Криммичау Финляндия 5:2 19.04.2012 Бржеслав Канада 2:4 25.04.2013 Сочи Германия 8:4 24.04.2014 Иматра Чехия 2:3 ОТ 23.04.2015 Цуг Швейцария 0:5 21.04.2016 Гранд-Форкс Финляндия 3:4 20.04.2017 Попрад Словакия 3:2 ОТ 26.04.2018 Челябинск США 1:5 25.04.2019 Умео Белоруссия 6:0

Итого: +7-7, шайбы 44-45.

(Кирилл Бурдаков)