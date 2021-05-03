Россия выиграла лишь два четвертьфинала ЮЧМ-2021 из шести последних
Сегодня, 3 мая, сборная России в четвертьфинале юниорского чемпионата мира по хоккею-2021 сыграет с командой Белоруссии. Начало — в 20:30 по московскому времени.
Из 14 четвертьфиналов на турнире россияне выиграли только семь, причем в последних шести была одержано лишь две победы (только одна в основное время — как раз над белорусами два года назад). Любопытно, что в четвертьфиналах сборная России пропустила 45 шайб, забив всего 44.
Матчи сборной России в четвертьфиналах ЮЧМ:
|
Дата
|
Город
|
Соперник
|
Счет
|
21.04.2005
|
Пльзень
|
Чехия
|
1:5
|
19.04.2006
|
Энгельхольм
|
Канада
|
1:4
|
19.04.2007
|
Тампере
|
Швейцария
|
4:3 ОТ
|
16.04.2009
|
Фарго
|
Швеция
|
4:1
|
20.04.2010
|
Минск
|
Швейцария
|
4:3
|
21.04.2011
|
Криммичау
|
Финляндия
|
5:2
|
19.04.2012
|
Бржеслав
|
Канада
|
2:4
|
25.04.2013
|
Сочи
|
Германия
|
8:4
|
24.04.2014
|
Иматра
|
Чехия
|
2:3 ОТ
|
23.04.2015
|
Цуг
|
Швейцария
|
0:5
|
21.04.2016
|
Гранд-Форкс
|
Финляндия
|
3:4
|
20.04.2017
|
Попрад
|
Словакия
|
3:2 ОТ
|
26.04.2018
|
Челябинск
|
США
|
1:5
|
25.04.2019
|
Умео
|
Белоруссия
|
6:0
Итого: +7-7, шайбы 44-45.
(Кирилл Бурдаков)
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю