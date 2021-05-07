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Россия в шестой раз выиграла серебряные медали юниорского чемпионата мира

06:34
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Сборная России, проиграв в финале Канаде (3:5), в шестой раз в истории стала обладателями серебряных медалей ЮЧМ. Всего на счету нашей команды 12 медалей — также 3 золотых и 3 бронзовых. Последний раз россияне побеждали на турнире в 2007 году.

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Материалы сюжета: Финал ЮЧМ-2021 Россия — Канада: анонс, новости и обзор решающего матча юниорского чемпионата мира 7 мая 2021 в США