Россия в шестой раз выиграла серебряные медали юниорского чемпионата мира

Сборная России, проиграв в финале Канаде (3:5), в шестой раз в истории стала обладателями серебряных медалей ЮЧМ. Всего на счету нашей команды 12 медалей — также 3 золотых и 3 бронзовых. Последний раз россияне побеждали на турнире в 2007 году.