Россия в шестой раз выиграла серебряные медали юниорского чемпионата мира
06:34
Сборная России, проиграв в финале Канаде (3:5), в шестой раз в истории стала обладателями серебряных медалей ЮЧМ. Всего на счету нашей команды 12 медалей — также 3 золотых и 3 бронзовых. Последний раз россияне побеждали на турнире в 2007 году.
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Материалы сюжета: Финал ЮЧМ-2021 Россия — Канада: анонс, новости и обзор решающего матча юниорского чемпионата мира 7 мая 2021 в США
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