Россия сыграет с Белоруссией в четвертьфинале юниорского ЧМ

Сборная России узнала соперника по четвертьфиналу юниорского чемпионата мира.

Соперником россиян станет сборная Белоруссии. Это стало известно после того, как Финляндия набрала 9 очков и сравнялась по очкам с Россией, имея преимущество после очной встречи.