Россия сыграет с Белоруссией в четвертьфинале юниорского ЧМ
06:34
Сборная России узнала соперника по четвертьфиналу юниорского чемпионата мира.
Соперником россиян станет сборная Белоруссии. Это стало известно после того, как Финляндия набрала 9 очков и сравнялась по очкам с Россией, имея преимущество после очной встречи.
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