Сборная России стартует на юниорском чемпионате мира-2021 по хоккею (до 18 лет). В ночь на вторник, 27 апреля, россияне играют с США.

Матч группового турнира ЮЧМ-2021 Россия — США пройдет в городе Фриско. Начало игры — 4.00 (время московское).

Видео трансляция в прямом эфире доступна в группе «ВКонтакте» Федерации хоккея России. Смотреть онлайн ее можно на этой странице.