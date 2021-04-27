Россия вырвала победу у США на юниорском ЧМ
06:55
Сборная России переиграла США в матче юниорского чемпионата мира (7:6 ОТ). Российская команда отыгралась со счета 1:5. Победную шайбу в овертайме забросил Никита Чибриков.
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