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Россия вырвала победу у США на юниорском ЧМ

06:55
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Сборная России переиграла США в матче юниорского чемпионата мира (7:6 ОТ). Российская команда отыгралась со счета 1:5. Победную шайбу в овертайме забросил Никита Чибриков.

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