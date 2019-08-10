Россия обыграла Канаду и выиграла Кубок Глинки впервые с 1995 года

Юниорская сборная России (игроки до 18 лет) в финале Кубка Глинки/Гретцки обыграла команду Канады со счетом 3:2.

Голы у россиян забили Александр Пашнин (дубль) и Василий Пономарев. В составе Канады отличились Куинтон Байфилд и Жан-Люк Фонди.

Таким образом, подопечные Сергея Голубовича стали обладателями трофея. Россия выиграла этот турнир впервые с 1995 года.

С тех пор трофей 20 раз брала Канада (всего 22 трофея с 1991 года). По одному разу побеждали США, Швеция и Чехия. У России с момента основания Кубка Глинки в 1991 году стало три победы в турнире. Еще один раз победила сборная СССР.

В матче за третье место Швеция победила Финляндию со счетом 5:1.

Кубок Глинки-Грецки

Финал

Россия U18 - Канада U18 - 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Голы: Пашин - 1 (Пономарев), 3:45 - 1:0. Байфилд - 1 (бол., Маккленнон, Лапьер), 23:03 - 1:1. Пономарев - 1, 28:09 - 2:1. Пашин - 2 (Тютнев), 48:38 - 3:1. Фоди - 1, 55:01 - 3:2.

Вратари: Аскаров - Гаранд.

Матч за третье место

Финляндия U18 - Швеция U18 - 1:5 (1:1, 0:2, 0:2)