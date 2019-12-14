Россия крупно проиграла США на юниорском Мировом Кубке вызова

Сборная США переиграла Россию на Мировом Кубке вызова для игроков не старше 18 лет. В составе российской команды голами отметились Илья Рычков и Никита Буруянов.

Соперник россиян по полуфиналу определится в матче между командами Канады (Восток) и Чехии.

Мировой Кубок Вызова U18

Россия U18 — США U18 — 2:7 (0:1, 1:2, 1:4)

Голы: Рычков — 1 (Хуснутдинов), 21:01 — 1:1. Буруянов — 1 (Дидковский, Кузнецов), 57:23 — 2:7.

Вратари: Моторыгин (Гуськов, 50:24) — Хайдер.

Броски: 29 (10+10+9) — 45 (12+16+17).

13 декабря. Досон-Крик. Encana Events Centre.