Россия — Канада: кто победит? Live перед финалом ЮЧМ — в 19.00
16:00
В 19.00 на YouTube-канале «СЭ» эфир перед финалом ЮЧМ Россия — Канада. Один из главных матчей года обсудят Михаил Зислис, Артур Хайруллин и Иван Богун.
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Материалы сюжета: Финал ЮЧМ-2021 Россия — Канада: анонс, новости и обзор решающего матча юниорского чемпионата мира 7 мая 2021 в США
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