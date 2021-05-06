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Россия — Канада: кто победит? Live перед финалом ЮЧМ — в 19.00

16:00
Россия — Канада: кто победит? Live перед финалом ЮЧМ. Фото «СЭ»
Россия — Канада: кто победит? Live перед финалом ЮЧМ. Фото «СЭ»
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В 19.00 на YouTube-канале «СЭ» эфир перед финалом ЮЧМ Россия — Канада. Один из главных матчей года обсудят Михаил Зислис, Артур Хайруллин и Иван Богун.

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Материалы сюжета: Финал ЮЧМ-2021 Россия — Канада: анонс, новости и обзор решающего матча юниорского чемпионата мира 7 мая 2021 в США