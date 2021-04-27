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Россия — Финляндия, юниорский ЧМ-2021: где смотреть трансляцию матча, во сколько начало игры

22:30
Сборная России проведет свой второй матч на юниорском чемпионате мира по хоккею-2021. Фото ФХР
Сборная России проведет свой второй матч на юниорском чемпионате мира по хоккею-2021. Фото ФХР
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В ночь на среду, 28 апреля, сборная России проведет свой второй матч на юниорском чемпионате мира по хоккею-2021. Соперник — команда Финляндии, начало матча — в 0.00 по московскому времени.

В первой встрече российская сборная совершила камбэк и одержала победу над командой США со счетом 7:6 в овертайме. По ходу встречи наша сборная уступала в счете 1:5. Наши главные бомбардиры после первой игры: Никита Чибриков (1+2), Матвей Мичков и Иван Мирошниченко (по 2 гола).

Подробный обзор матча против США можно прочитать здесь.

Смотреть трансляцию матча Россия — Финляндия можно в паблике ФХР во ВКонтакте по этой ссылке.

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