Ранним утром в четверг, 6 мая, сборная России проведет матч 1/2 финала юниорского чемпионата мира-2021 против команды Финляндии. Начало матча — в 4.00 по московскому времени.

Команды уже встречались на групповом этапе. Тогда россияне упустили преимущество в две шайбы и проиграли сопернику в серии буллитов со счетом 3:4.

На стадии 1/4 финала Россия победила команду Белоруссии (5:2), а финны были сильнее Швейцарии (2:0).

16-летний нападающий россиян Матвей Мичков продолжает лидировать в списке лучших снайперов и бомбардиров турнира. У нападающего 12 (10+2) очков в 5 матчах. Ближайший соперник Мичкова в снайперской гонке — 17-летний канадец Шейн Район, забросивший 6 шайб в трех матчах.

Смотреть трансляцию матча Финляндия — Россия можно в паблике ФХР во ВКонтакте по этой ссылке.