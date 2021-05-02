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Россия — Чехия: видеообзор матча юниорского чемпионата мира

03:05
2 мая. Юниорский ЧМ. Россия — Чехия (11:1). Фото IIHF
2 мая. Юниорский ЧМ. Россия — Чехия (11:1). Фото IIHF

Сборная России в матче группового турнира юниорского чемпионата мира обыграла Чехию со счетом 11:1.

Форвард Матвей Мичков оформил хет-трик, забив 9 голов в 4 играх турнира.

После этого матча Россия с 9 победами занимает первое место в группе B, Чехия с 4 очками — на четвертой строчке.

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