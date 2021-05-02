Сборная России в матче группового турнира юниорского чемпионата мира обыграла Чехию со счетом 11:1.

Форвард Матвей Мичков оформил хет-трик, забив 9 голов в 4 играх турнира.

Вы это видели? Если нет, скорее смотрите — а если да, то наверняка уже хотите пересмотреть. Лучшие моменты матча!#U18Worlds #россиявмоемсердце #RUSCZE pic.twitter.com/1YgAJRMT7B — Хоккей России (@russiahockey) May 1, 2021

После этого матча Россия с 9 победами занимает первое место в группе B, Чехия с 4 очками — на четвертой строчке.