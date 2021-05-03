В понедельник вечером, 3 мая, сборная России проведет матч 1/4 финала юниорского чемпионата мира-2021 против команды Белоруссии. Начало матча — в 20.30 по московскому времени.

На групповом этапе российская сборная заняла второе место, потерпев одно поражение от Финляндии (3:4 ОТ), а также одержав победы над США (7:6 ОТ), Германией (6:1) и Чехией (11:1).

16-летний нападающий россиян Матвей Мичков стал лучшим снайпером и бомбардиром группового турнира, набрав 11 (9+2) очков в 4 матчах. У команды Белоруссии главный снайпер и бомбардир — форвард Данила Климович, забросивший 6 шайб в 4 играх.

Смотреть трансляцию матча Россия — Белоруссия можно в паблике ФХР во ВКонтакте по этой ссылке.

Смотреть трансляцию матча Россия — Белоруссия