Россия победила Белоруссию и вышла в полуфинал юниорского чемпионата мира

Сборная России стала первым полуфиналистом юниорского чемпионата мира. Российская команда в 1/4 финала переиграла Белоруссию со счетом 5:2.

Счет в матче в начале первого периода открыл лучший снайпер турнира — российский нападающий Матвей Мичков. Затем отличился форвард Данила Юров.

В начале второго периода третью шайбу в ворота белорусов отправил защитник Артем Дуда. Потом Белоруссия перехватила инициативу и отправила две шайбы в ворота Сергея Иванова.

В третьем периоде Россия смогла восстановить преимущество в три шайбы: голами отличились нападающие Иван Мирошниченко и Всеволод Гайдамак.