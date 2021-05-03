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Россия победила Белоруссию и вышла в полуфинал юниорского чемпионата мира

22:53
3 мая. Россия — Белоруссия — 5:2. В атаке Матвей Мичков. Фото iihf.com.
3 мая. Россия — Белоруссия — 5:2. В атаке Матвей Мичков. Фото iihf.com.
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Сборная России стала первым полуфиналистом юниорского чемпионата мира. Российская команда в 1/4 финала переиграла Белоруссию со счетом 5:2.

Счет в матче в начале первого периода открыл лучший снайпер турнира — российский нападающий Матвей Мичков. Затем отличился форвард Данила Юров.

В начале второго периода третью шайбу в ворота белорусов отправил защитник Артем Дуда. Потом Белоруссия перехватила инициативу и отправила две шайбы в ворота Сергея Иванова.

В третьем периоде Россия смогла восстановить преимущество в три шайбы: голами отличились нападающие Иван Мирошниченко и Всеволод Гайдамак.

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